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Luis Enrique analiza el intenso empate 2-2 entre PSG y Roma en Champions League. El DT elogió la presión italiana y calificó a la Roma como el rival más difícil del año. ¡Entérate de lo que viene para el PSG!

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain elogió el nivel de la Roma que los exigió al máximo en el Parque de los Príncipes, donde todo se saldó con un empate 2-2.

"Fue un partido muy difícil. Lo esperábamos así desde el primer minuto, y ellos se las arreglaron para mantenerlo así durante los 90 minutos completos. Presionaron todo el tiempo y también merecieron más que el punto que se llevan", destacó el timonel español.

"Estoy satisfecho con el desempeño de mi equipo, pero de verdad. Tengo que decir que ellos han sido los mejores oponentes contra los que hemos jugado en esta temporada", agregó.

6 - Buts marqués sur corner en Ligue des Champions cette saison : Paris SG 6 Bayern Munich 3 Liverpool 3 Real Madrid 3 Recette. #PSGRoma https://t.co/YrQVlpCv90 — OptaJean (@OptaJean) November 25, 2026

"Cuando disputas esta clase de partidos, la presión alta es muy importante y ellos la han sabido mantener. Estoy muy contento con el empate, porque de verdad ha sido el juego más complicado hasta ahora", remarcó el DT de 56 años.

"A este punto estoy deleitado, sí. Pero todavía faltan tres partidos por disputar en la fase de liga y van a ser complicados", comentó respecto a lo que viene.

En la Liga de Campeones, al PSG le queda enfrentar a Aston Villa inglés, el Como italiano de Fabregas y Galatasaray turco.