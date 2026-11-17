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El técnico mexicano Luis Fernando Tena dio sus impresiones sobre la derrota de Guatemala 4-1 ante Canadá en Toronto y la eliminación de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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"Esta claro que Canadá nos superó, nos superó en todo y tenemos que mejorar en todo. Los rivales se van poniendo más complicados. Debemos mejorar individual y colectivamente, pensar en clasificar a Copa Oro y seguir creciendo", explicó el estratega. "Perdimos en Guatemala y ahí es donde tuvimos que haber sacado ventaja, pero en términos generales, Canadá es mejor que nosotros", enfatizó.

Tena se enfoca en llegar al torneo regional, ahora, a través del repechaje. "Habrá que jugar en marzo. En eso estamos mentalizados. Destacó que algunos jóvenes poco a poco han tenido más participación. Nuestro nivel fue más bajo que en la fase de grupos. Hay que tratar de tener el mayor tiempo posibles a los jugadores para las prelims".

Sobre cómo empezar a trabajar para competir al ritmo de los canadienses, el técnico explicó que lleva tiempo y eso implica trabajar en fuerzas básicas y seguir buscando jugadores en Estados Unidos.