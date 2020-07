El medio La Opnión informó del fallecimiento, a causa del Covid-19, del guatemalteco Luis Fuentes, quien tenía 48 años y vivía en Los Ángeles, California, junto a su familia.

Heidy Revolorio, su esposa que también es guatemalteca, contó cómo la tragedia llegó a la familia. A mediados de junio, ella comenzó con fiebre y escalofríos durante una semana. Sin embargo, nunca se hizo la prueba de coronavirus. "Realmente me curé tomando té con limón y aspirinas", afirmó ella.

En la tercera semana de junio ella se sintió mejor, pero su esposo Luis comenzó con los mismos síntomas y, aún así, él siguió trabajando. Pero el 2 de julio, Luis comenzó a tener dificultades para respirar y además el corazón le palpitaba muy fuerte, dijo Heydi.

En la madrugada del viernes 3 de julio, él empeoró y su esposa llamó a una ambulancia. Los paramédicos le confirmaron que era coronavirus y lo trasladaron a un hospital. Horas más tarde, el guatemalteco falleció. Heidy confirmó que él también tenía diabetes y presión alta.

TAMBIÉN:

Guatemalteco muere en Estados Unidos por coronavirus

Luis emigró de Guatemala a Los Ángeles, en 1989. En 2005, conoció a Heidy y a su pequeña hija, Samantha, a quien él crió como un verdadero padre. La pareja se casó y tuvo una hija llamada Emily, que ahora tiene 10 años.

Él trabajaba como cocinero en un restaurante de Beverly Hills y, además, acababa de conseguir un segundo trabajo en mantenimiento.

El restaurante en donde Luis trabajaba cerró por unos meses debido a la crisis de contagios, y el migrante solo tenía dos semanas de haber regresado a sus labores en ese lugar cuando se enfermó.

La familia del ahora fallecido pide apoyo económico para hacer frente a los gastos funerarios. Heidy trabajaba haciendo limpieza en una sala de cine y desde la llegada de la pandemia a EE.UU. está desempleada.

Ella y su familia abrieron una cuenta en el sitio GoFundme para recolectar fondos, y así poder cremar los restos de Luis.

“ Se me ha venido el mundo encima. Todavía no lo puedo creer. Pienso que de un momento a otro, se abrirá la puerta de la casa y mi esposo va a aparecer. Pero ya han pasado dos días, y eso no sucede. Tengo que hacerme a la idea de que él ya no está ”

Heidy Revolorio

, esposa de Luis Fuentes.