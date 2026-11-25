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Un doblete del colombiano Luis Suárez permitió al Sporting de Lisboa empatar 2-2 en casa contra el Manchester United del entrenador argentino Mauricio Pochettino, este miércoles en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

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Tres días después de debutar con el United siendo goleado 4-0 en Liverpool en la Premier League, el entrenador argentino sigue viendo cómo se le resiste la primera victoria en esta nueva etapa.

Luis Suárez abrió el marcador en el 33 de penal, solo tres minutos después de haber fallado otra pena máxima, y selló el 2-2 definitivo en el 80, empujando a la red tras un error del arquero Senne Lammens al blocar el balón.

Entre medias, los diablos rojos habían remontado provisionalmente el partido con un doblete precisamente de su capitán portugués, Bruno Fernandes, que anotó primero de penal en el 48 y luego con un tiro de fuera del área en el 50.

En la recta final del partido (86), el United creyó haber logrado el tanto de la victoria, el tercero, gracias al danés Patrick Dorgu, pero una revisión en el VAR lo anuló. En el 90+3, los visitantes quedaron incluso con diez por la expulsión del belga Youri Tielemans.

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Una semana después de aterrizar en Inglaterra tras concluir su etapa como seleccionador de Estados Unidos y tres días después de debutar con una derrota por goleada en Anfield, Pochettino tiene ante sí una misión titánica.

En la Premier, la situación del United es crítica, en puestos de descenso al ser penúltimo (19º) y el panorama en Champions es delicado, con 7 puntos y un decimonoveno lugar, dentro de la zona que permite jugar la repesca pero sin gran margen para la relajación.

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RB Leipzig, Bayern Munich y Villarreal serán los tres últimos rivales en esta liguilla para el equipo del argentino, que llegó a ser subcampeón de este torneo en 2019 cuando dirigía al Tottenham.

Por otro lado, con 10 puntos queda el conjunto lisboeta, noveno, en puertas del Top 8 que clasifica automáticamente para los octavos de final.

Pero antes de pensar en los próximos compromisos europeos, los verdiblancos tienen el fin de semana una visita crucial al Porto, líder de la liga lusa y que le saca ya nueve puntos en la tabla.

Datos: Sofascore

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*Con información de AFP