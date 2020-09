Luis Suárez será compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus

Luis Suárez tendría un acuerdo cerrado con la Juventus de Turín para jugar en ese club durante las próximas dos temporadas y cobraría 10 millones de euros netos, según detalla el diario Marca. El uruguayo sería compañero del delantero, Cristiano Ronaldo, gran rival deportivo de su mejor amigo, Lionel Messi.

La telenovela de Messi concluyó (aparentemente) cuando este decidió desistir de su salida del Barcelona y quedarse. Sin embargo, en el nudo del drama se incluyó a Luis Suárez, pues algunos medios españoles afirmaban que el argentino aceptaba continuar en el club catalán solo si el uruguayo le seguía acompañando. Al parecer, esto no sucederá.

Suárez tiene planeado viajar hacia Turín en los próximos días, según detalla Mundo Deportivo, pues deberá someterse a un examen B1 de Tercer Nivel sobre la lengua y cultura italiana. Esa evaluación escrita es el paso previo a que se convierta en el jugador de la Vecchia Signora.

Por otro lado, Marca señala que la directiva del Barcelona no le pone fácil la salida a Suárez (pese a que el nuevo entrenador, Ronald Koeman, dijo que no contaba con el uruguayo), ya que el club no tiene claro si debe pagar parte del contrato que le queda pendiente. Además, intenta conseguir alguna ganancia del traspaso.