La joven fue arrollada por un conductor que se dio a la fuga.
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Como Lyncen Maydel Rodríguez Coronado, de 30 años, fue identificada por sus familiares la mujer que falleció tras ser arrollada por un vehículo.
Preliminarmente se ha dado a conocer que Lyncen transitada sobre la vía pública cuando fue atropellada por un vehículo, que según testigos, no se detuvo ante el semáforo en rojo.
La víctima salió expulsada y quedó gravemente herida al impactar contra la cinta asfáltica.
Los Bomberos Voluntarios confirmaron que murió en el lugar.
Hasta ahora se desconoce la identidad del conductor, pero las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.