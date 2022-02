La historia de la joven pareja asesinada con meses de diferencia

Una pareja de novios fue asesinada en Fresnillo, Zacatecas.

Lisa y Brayan fallecieron con cuatro meses de diferencia a causa de la violencia en Fresnillo, Zacatecas. Ambos murieron durante dos tiroteos: uno en octubre del 2021 y otro en febrero del 2022.

El romance de la pareja inició en la secundaria donde asistían a clases, y que tras una buena amistad se convirtió en noviazgo años después.

El asesinato de Brayan

Brayan fue asesinado en un bar junto a su compañero de banda musical a la que pertenecían. Según los reportes de las autoridades, a las 23:00 horas hombres armados irrumpieron en un bar y dispararon a los presentes.

En ese momento la pareja había cumplido 11 meses de noviazgo.

Para honrar su memoria, Lisa publicó un mes después de su muerte un video para festejar el que sería su primer año de novios:

“Mi Bryan me enseñó a dejar todo a un lado y amar como si no hubiese un mañana, se ganó mi corazón y mi confianza. Me hizo la persona más feliz del mundo, mi amor platónico”.

La muerte de Lisa

El pasado martes, 15 de febrero, a las 23:00 hubo un tiroteo en la colonia Manuel Ponce, en el municipio Fresnillo, y la futura ingeniera perdió la vida junto a su hermano Ángel, de 13 años.

Según reportaron las autoridades, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos criminales antagónicos. En el sitio fueron decomisadas armas de fuego, teléfonos, cartuchos y dos vehículos.

La universidad a donde pertenecía Lisa mostró sus condolencias: “Eras una persona que se ganó el corazón de todos, que siempre nos iluminaba con tu bella sonrisa, con tu carisma tan único”.

Seis jóvenes desaparecidos y asesinados

El fin de semana pasado, seis jóvenes desaparecieron al salir de un bar en la capital de Zacatecas. De acuerdo con lo que se ha informado en medios locales, una joven logró escapar de los raptores y otra continúa desaparecida.

Los agresores aprovecharon la soledad de la carretera estatal número 181, en el municipio de Genaro Codina, para abandonar los cadáveres de los universitarios. Hasta el momento Valeria Landeros Calderón es la única que continúa desaparecida.