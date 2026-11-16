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La polémica por la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal continúa generando reacciones. En esta ocasión, Dolores Aveiro, madre del histórico delantero portugués, lanzó fuertes críticas contra el combinado nacional, luego de la derrota por 4-1 frente a Dinamarca en la Liga de Naciones.

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En declaraciones al medio SIC Noticias, Aveiro manifestó su descontento por la manera en que se produjo la salida de su hijo del equipo nacional e incluso reconoció que se alegró por el resultado adverso de Portugal.

"Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. Fue una derrota y estuvo bien merecida; me alegré", expresó.

️Dolores Aveiro, la madre de Cristiano: "Él está triste y yo también, lo engañaron. Me alegré de la derrota de Portugal, sus compañeros no lo respetaron. El homenaje lo debieron hacer con él, no sin él. Tendrá un homenaje en el Sporting." https://t.co/grAFbGKAst — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) November 16, 2026

La madre de CR7 también cuestionó la actitud de los compañeros de su hijo, al considerar que no le demostraron el cariño ni el respeto que merecía. "No, sus compañeros de selección no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros", aseguró Dolores.

Asimismo, criticó el homenaje que la selección portuguesa organizó en reconocimiento a la trayectoria de su hijo durante el encuentro ante Dinamarca. "El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia", cerró.

*Con información de agencias