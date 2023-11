Madre e hija se encuentran desaparecidas luego de denunciar amenazas

-

Angustia por la madre e hija que se encuentran desaparecidas luego de denunciar amenazas

Ruth de 39 años y su hija de 6 años han sido reportadas como desaparecidas desde el 17 y 18 de octubre. La madre había denunciado amenazas de muerte en sus redes sociales.

Ruth Marisol Lam de Morales tiene una alerta Isabel Claudina activa y se reporta como lugar de desaparición la Colonia Callejón Candelario Aldea Laguna Bermeja El Pajón Santa Catarina Pinula. Su hija, Anna Paula Morales Lam, también desapareció en el mismo municipio.

La madre es de piel blanca, ojos verdes, cabello rizado castaño y de complexión media con una estatura de 1.6 metros. Su hija, es de piel blanca, cabello rubio, ojos café claros, pero se desconoce más características que puedan ayudar a su localización. La pequeña tiene activada la alerta Alba Keneth desde el 18 de octubre.

Denuncia amenazas

El caso es confuso ya que el 19 de octubre apareció una publicación en la cuenta de red social de Ruth Marisol donde hay una denuncia que aparentemente ella hace en contra de su hermana.

En la publicación, la madre advierte de una denuncia falsa y señala haber recibido amenazas de su propia hermana Delmy Marisela y de su cuñado, a quienes acusa de un posible secuestro.

"Esto es falso bendito Dios mis hijas y en especial mi hija Anna Paula Morales Lam, está muy bien al lado de sus padres pero últimamente he recibido amenazas de mi propia hermana Delmy Marisela Lam Girón de Tang junto con el esposo y el papá de la grande y tengo testigos y ya esta procediendo mi abogado ante la PGN y Alba Keneth, y mi familia que realmente me ha demostrado que están conmigo ella está mal de la cabeza ya qué todos saben que no pudo tener hijos y quiere llenar esa obsesión con mis hijas y las secuestro y tengo testigos de ayer que me amenazó de muerte porque sería la única manera de quedarse con mis hijas", se lee en la publicación de Ruth Marisol.

En dicho mensaje comparte una imagen de una denuncia ante la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del Ministerio Público (MP) donde se pide apoyo para la localización de la menor de edad.