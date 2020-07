Madre entrega a la PNC a su hijo señalado de robo en Escuintla

El video de un joven que forcejea con unos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y una mujer se ha viralizado en redes sociales.

"Suéltenme, yo no he hecho nada", grita mientras lo conducen hacia la autopatrulla. Él se resiste y le dice a la mujer: "Ayúdeme". Ella responde "No, es para tu bien".

Según el reporte policial, el joven fue acusado de robo y su progenitora lo entregó a los agentes. Esto ocurrió en la 5 avenida de la zona 3 de Escuintla.

Los policías trataron de subirlo dentro de la cabina de la autopatrulla, pero se negaba a ingresar. Luego la madre abrió la puerta de la palangana del picop. "No querés adelante, ándate atrás", le dijo.

Los agentes lograron subirlo, pero el joven empezó a patear el vehículo. Su mamá le gritó su nombre "Christopher" para que se comportara, el joven seguía insistiendo en su inocencia.

Dos policías subieron para que dejara de golpear la autopatrulla. Un agente lo tumbó, agarrándolo por los brazos, mientras el otro lo detenía para mantenerlo quieto.

*Con información de Palín Noticias

