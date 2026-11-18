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La historia que une a Nico Paz y a Lionel Messi sumó un capítulo especial tras la goleada 7-0 de Argentina frente a Costa Rica, en el último amistoso de la Albiceleste en 2026. Fabián Paz, tío del joven futbolista del Como italiano, reveló una anécdota que ha emocionado a los fanáticos argentinos.

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Durante una entrevista con la radio La Red, Fabián contó el encuentro que tuvo con Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, después de la despedida de Messi de la selección, realizada en octubre pasado. Según relató, Celia se acercó a Nico, le tomó la mano y le dedicó unas palabras que lo marcaron.

"En el partido de la despedida de Messi. Él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. La va a saludar porque la conocía, ella le agarra la mano y le dice 'vos sos el sucesor de mi hijo'. Yo estaba en el auto esperándolo y cuando él sale estaba shockeado, no lo podía creer. Es como un niño en el fondo. Además la emoción que le dio a él", recordó el tío del atacante, formado en las categorías inferiores del Real Madrid.

Fabián Paz, tío de Nicolás Paz, pasó por #Toti910 con @totipasman y recordó cuando Celia Cuccittini lo proclamó como el sucesor de Lionel Messi. AM 910 APP: La Red ️ https://t.co/AGhrR6YvR9 ▶️YouTube: Radio La Red https://t.co/R7uD5DzxJt — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) November 18, 2026

La frase no pasó inadvertida por el significado que tiene para un jugador joven recibir semejante reconocimiento de la madre de una de las máximas leyendas del fútbol argentino. De acuerdo con Fabián Paz, las palabras de Celia emocionaron a Nico, quien atraviesa una etapa importante de su crecimiento deportivo y comienza a ganar protagonismo con la camiseta nacional.

"Nico es una persona muy tranquila, muy sencilla. No tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi, para él ya lo máximo fue conocerlo y jugar con él, fue como tocar el cielo con las manos. No se la cree y al no vivir acá no tiene la presión como otros jugadores. Ustedes saben como es esto, el fútbol se vive con otra pasión, otra locura", cerró Fabián.

*Con información de agencias