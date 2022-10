Madre de niña con alerta Alba-Keneth niega acusaciones de abandono (video)

Madre de niña rescatada, señalada de abandono de niños, niega acusaciones. La menor habría sido obligada a vivir maritalmente con un hombre de 41 años.

Una niña de 9 años de edad estuvo sometida para vivir de forma marital con un hombre de 41 años, quien recibió el consentimiento de la madre. La mujer niega haber dado su autorización, mientras que la pequeña tenía activada alerta Alba Keneth.

Las fuerzas de seguridad efectuaron un operativo en el caserío San Martín, San Andrés, Petén, en donde capturaron a Aroldo Guadalupe Cabrera Súchite, de 41 años, acusado de tener en su poder a una niña de 9 años con quien vivía maritalmente, destaca la Policía Nacional Civil (PNC).

Según Jorge Aguilar, vocero del Ministerio de Gobernación, por este hecho se capturó a Maritza Elizabet Méndez García, madre de la menor. A Méndez García se le sindica haber entregado a su hija para que viviera maritalmente con Cabrera Súchite, indica Aguilar.

Urgente



Acción policial en Petén



PNC captura a hombre que tenía en su poder a niña de 9 años, vivía maritalmente con ella.



También capturan a la madre sindicada de abandono de niños y personas desvalidas https://t.co/xBu9uaoEnr pic.twitter.com/mRGG6BHFMR — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 7, 2022

La menor rescatada fue trasladada en helicópteros de la PNC hacia la capital, con custodia policial y acompañamiento del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación y Ejército de Guatemala, añade Aguilar.

Maritza Méndez declaró no conocer al hombre que obligó a la menor a llevar vida marital. Asegura que la niña desapareció de su casa y creyó que iba a volver. "Se quedó dormida y regresé como a las dos de la tarde y me dijeron que ella ya no estaba en la casa. Nunca pensé que él la había ido a traer", aseguró Méndez.

La mujer negó conocer a Cabrera, incluso no pudo justificar la razón de no haber presentado una denuncia. Argumentó no saber el nombre de Cabrera. La pequeña estuvo un mes aproximadamente fuera de casa sin que Méndez procediera a pedir ayuda formalmente. Sin embargo, la niña ya tenía activada la alera Alba Keneth. La señora es madre de tres menores y la niña que estuvo en cautiverio es la mayor.

Méndez García fue trasladada hacia los juzgados correspondientes por abandono de niños y personas desvalidas. El caso sigue bajo investigación.