Madre de Ovidio Guzmán paga funerales de abatidos en operativo

De acuerdo con reportes locales, la madre del recién capturado se habría ofrecido para brindar el apoyo a los familiares de las víctimas mortales del operativo que dejó a varios fallecidos.

Al menos 10 hombres murieron al tratar de proteger a Ovidio Guzmán en el operativo que encabezaron autoridades para lograr su captura.

Según reportaron medios de Culiacán, entre los civiles que se enfrentaron al Ejército y la Guardia Nacional y perdieron la vida estaba un joven de 14 años, originario de la comunidad de Paredones.

Los informes preliminares especificaron que todos portaban ropa de tipo militar y equipo táctico.

Además, algunas declaraciones de habitantes de Jesús María, donde Guzmán fue capturado y tenía su domicilio, especificaron que Griselda López Pérez, madre de Ovidio Guzmán, sería quien absorbería los gastos funerarios de los sicarios que enfrentaron a las Fuerzas Armadas.

"La señora Gris habló a las funerarias para hacerse cargo de gastos, de quien estuvo en la balacera de Jesús María", indicó un testimonio recogido por El Sol de Sinaloa.

Fuera de los informes emitidos por el gobierno de Estados Unidos, poco se conoce sobre Griselda López Pérez.

Un documento en el que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) la identificó como operadora del Cártel de Sinaloa y establece que nació el 19 de agosto de 1959. Al momento en que "El Ratón" fue recapturado, tenía 63 años.

Reports state that Griselda López Pérez, the mother of #Sinaloa cartel narco #OvidioGuzman, has paid for the funeral costs of the sicarios who died while attempting to rescue her son.#Mexico #Narcos #SinaloaCartel pic.twitter.com/C1LM8gOaCR — Donkey Junk (@DonkeyJunkMedia) January 9, 2023

Es la segunda mujer que contrajo nupcias con Joaquín Guzmán Loera.

De ese matrimonio nacieron cuatro hijos: Ovidio, Joaquín, Griselda Guadalupe y Édgar. Este último fue asesinado a tiros en Culiacán en 2008 accidentalmente por gente del "Chapo" en medio de la guerra con el cártel de los Beltrán Leyva.