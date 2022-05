Madre de Salvador Ramos pide perdón a padres de niños fallecidos

La mujer se encuentra en el hospital de San Antonio para cuidar a su madre quien recibió un disparo del joven tirador.

La madre de Salvador Ramos, Adriana Martínez Reyes se mostró muy consternada por el incidente ocurrido la mañana del 24 de mayo en la escuela primaria Uvalde, Texas.

Tras salir del hospital en San Antonio, la mujer se mostró muy triste por la situación, donde pidió que no se juzgue a su hijo, además de pedir perdón por el acto cometido contra los 19 niños inocentes y sus maestras.

“A los niños inocentes que murieron, perdónenme. Acérquense a sus niños, pónganle atención a sus hijos y no los dejen solos. Él era callado, era penoso, no molestaba a nadie. No tengo palabras para decir lo que él estaba pensando”, dijo la consternada madre.

Madre de Salvador Ramos pide perdón a los niños y a sus padres por el cruel acto de su hijo

Bullying

Según un amigo de Salvador, en la escuela sufría acoso escolar por parte de sus compañeros por su forma de ser y la manera de vestir.

No terminó la escuela y se fue alejando de a poco de sus compañeros. También resaltan que a veces se provocaba cortes en el cuerpo.

Sin embargo, se había ido a vivir a casa de sus abuelos al parecer porque había discutido con su mamá quien le había quitado el internet y no lo dejaba estar conectado a su computadora.

Esto provocó que el joven abandonara a su madre, y ya en casa de sus abuelos aparentemente planeó la compra de dos armas de fuego poco después de cumplir 18 años, edad que permite la compra legal de estos artefactos.