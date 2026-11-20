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Las afectaciones agrícolas se registran en la mayoría de municipios del país y las autoridades mantiene vigilancia.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) reportó que durante 2026 se han registrado daños agrícolas en 282 municipios del país, con unas 900,000 familias perjudicadas y aproximadamente 361,000 mil hectáreas afectadas.

Las cifras fueron dadas a conocer por el ministro de Agricultura José Antonio López, durante la conferencia de prensa La Ronda.

El funcionario fue consultado sobre el impacto de las condiciones climáticas en los cultivos durante el presente año y las proyecciones para 2027 ante la posibilidad del fenómeno de El Niño.

"Tenemos registrado en este momento una afectación de 282 municipios a nivel nacional, las familias afectadas que están registradas son de 900,000 y el área, básicamente son 361,000 hectáreas las que tenemos con afectación" señaló López.

El ministro explicó que las áreas se encuentran bajo seguimiento institucional y que el ministerio desarrolla acciones para atender las consecuencias de las pérdidas de cultivos registradas durante el año.

El ministro José Antonio López explicó que el MAGA mantiene vigilancia ante posibles sequías, inundaciones y heladas que podrían afectar la producción agrícola en 2027. (Foto: SCSP / Soy502)

Respecto a las perspectivas para 2027, el titular del MAGA explicó que la institución ha fortalecido sus mecanismos de vigilancia climática para anticipar posibles daños a la producción agrícola.

Entre las herramientas utilizadas mencionó un laboratorio de análisis estratégico territorial, que permite desarrollar escenarios climáticos.

Esto se hace a partir de información proporcionada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y las mesas agroclimáticas establecidas en diferentes regiones del país.

Según el funcionario, estos mecanismos permiten identificar amenazas y establecer medidas preventivas para reducir el impacto de los fenómenos climáticos sobre las actividades agrícolas.

Asimismo, indicó que el MAGA cuenta con un Plan Institucional de Respuesta, actualizado durante 2026, que actualmente se encuentra en revisión para incorporar los escenarios previstos para el próximo año.

El funcionario precisó que la planificación para 2027 contempla tres amenazas principales, sequías, inundaciones y heladas, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta institucional.

Vigilancia en 52 municipios

El ministro también señaló que se mantiene vigilancia ante el inicio de la temporada de heladas, un fenómeno que puede provocar daños a los cultivos, particularmente en las regiones donde se registran temperaturas más bajas.

"52 municipios son los que tenemos ahora programados en esta temporada de heladas y los equipos de extensión rural están teniendo presencia para levantar de manera oportuna la información", explicó López.

El funcionario señaló que ya existen registros de pérdidas agrícolas por heladas en algunos municipios, aunque no precisó la cantidad de hectáreas afectadas ni los cultivos perjudicados.