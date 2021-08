Madre primeriza conoce a su bebé poco antes de morir de Covid-19

Una mujer de Florida de 30 años que luchaba contra el Covid-19 murió el 6 de agosto, pocos días después de someterse a una cesárea de emergencia semanas antes de su fecha de parto.

Solo pudo sostener a su recién nacido "durante unos minutos", antes de que la llevaran de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y poco después le pusieran un ventilador, dijo su familia.

Kristen McMullen había comenzado a desarrollar síntomas de Covid-19 aproximadamente tres semanas antes de su fecha de parto, dijo su familia. Pronto estuvo en el hospital con neumonía, una complicación común del virus. Inicialmente la enviaron a casa después de cuatro días con antibióticos, pero en menos de 48 horas regresó al hospital con problemas respiratorios.

Los médicos pronto realizaron una cesárea de emergencia para dar a luz al bebé de McMullen. Su familia dice que pudo abrazar a su hija, Summer, solo "unos minutos antes de que la llevaran a la UCI".

"La abrazó por un breve momento. Hay dos fotos de ella sosteniendo a Summer, luego tuvo que ir a la UCI porque tenía complicaciones respiratorias", dijo la tía de McMullen, Melissa Syverson, a la emisora WKMG, afiliada de CBS de Orlando.

A McMullen le colocaron oxígeno y una máquina de CPAP y solo pudo ver a su recién nacido a través de FaceTime un par de veces antes de que su condición empeorara y tuviera que ser conectada a un ventilador.

Las personas embarazadas tienen un mayor riesgo de tener una enfermedad grave por Covid-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), y tienen más probabilidades de tener un parto prematuro u otros resultados adversos del embarazo.

La doctora Lori Boardman, directora de calidad del Hospital Winnie Palmer para Mujeres y Bebés de Orlando Health, le dijo a WKMG que su hospital está atendiendo a más pacientes embarazadas con casos graves de Covid-19 a medida que la variante delta surge por todo el estado.

"Definitivamente tienen neumonía y necesitan oxígeno", dijo. "Si el bebé no se ve bien porque a veces la frecuencia cardíaca disminuye, tendremos que dar a luz a los bebés antes de que se suponga que nazcan".

El miércoles, menos de una semana después de la muerte de McMullen, los CDC reforzaron su guía para recomendar que todas las personas embarazadas se vacunen contra el virus. La agencia citó nuevos datos de seguridad, diciendo que "los científicos no encontraron un mayor riesgo de aborto espontáneo" entre las mujeres que recibieron las vacunas Pfizer o Moderna.

La familia de McMullen no ha compartido si ella fue vacunada o no, pero ha instado a que otros se vacunen.