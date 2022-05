Manager de Chyno habló sobre la salud del artista y desmintió rumores

Julio Durnache el manager de Chyno Miranda habló de la salud del artista luego de que Nacho le pidiera a sus fanáticos y seguidores que rezaran por la salud de su amigo.

Nacho pidió recientemente un milagro por su compañero, esto alentó y dio paso a pensar que estaba en un estado delicado de salud, además dijo que el músico estaba hospitalizado.

“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”, dijo Nacho.

(Foto: Oficial)

Tras esto Julio Durnache, manager de Chyno, declaró:

"Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición", aseguró.

"Él está bien, no puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", agregó.

Se desconoce el estado de Chyno y ahora los fans esperan que su familia o él mismo digan qué situación está atravesando.

Chyno realizó su última publicación en sus redes sociales el 14 de septiembre de 2021, con un comunicado donde aseguró que estaba en un proceso debido a complicaciones en su salud, saliendo adelante y aprendiendo.