Manchester City se coloca líder de la Premier League tras derrotar al Watford

El Manchester City es el nuevo líder de la Premier League tras imponerse 3-1 al Watford este sábado 4 de diciembre. La derrota del Chelsea ante el West Ham cedió el primer puesto para los dirigidos por Pep Guardiola.

Liderado por un Bernardo Silva en un estado de forma espectacular, el City saldó con solvencia su visita a un Watford que se mantiene en la zona baja de la clasificación.

Raheem Sterling abrió el marcador con un cabezazo a centro de Phil Foden, nada más comenzar el juego (4) y sentenció Silva con un doblete (31 y 64).

El delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández maquilló el resultado para los hornets en el tramo final (74).

Con esta victoria, el equipo entrenado por Pep Guardiola toma el mando de la Premier con 35 puntos, uno más que Liverpool y dos por encima del Chelsea.