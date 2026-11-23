El Manchester City tendrá este martes una importante prueba en la Champions League cuando reciba al Nápoli en el Etihad Stadium, en un duelo que representa una oportunidad para recuperar la confianza y dejar atrás las dudas que ha generado en sus últimos compromisos de la Premier.
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El equipo dirigido por Enzo Maresca acumula una derrota 3-1 frente al Nottingham Forest y un empate 1-1 contra el Fulham, resultados que han frenado su camino en el campeonato inglés. Sin embargo, en Europa los citizens han mostrado una mejor versión, con dos victorias consecutivas y una emocionante remontada 3-2 ante el Leipzig en su más reciente presentación.
Ahora, el conjunto celeste buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos fundamentales y mantenerse entre los primeros ocho de la clasificación general, donde actualmente ocupa la séptima posición con nueve unidades.
Por su parte, el Nápoli llega motivado tras vencer 1-0 al Torino en la Serie A, aunque en Champions necesita reaccionar. Los italianos vienen de caer 4-1 ante el Porto y ocupan el puesto 27, con apenas una victoria y tres derrotas. El conjunto napolitano sabe que sumar en Manchester podría ser determinante para mejorar sus opciones de avanzar.
*Con información de agencias