Esto es lo que pagará el Manchester United a la Juventus por Cristiano Ronaldo

El fichaje de Cristiano Ronaldo tendrá un impacto negativo para la Juventus.

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United sorprendió al mundo del fútbol ya que se esperaba que se fuera al Manchester City.

Este fichaje se hizo posible por los 15 millones que el United pagará a la Juventus, pero esto tendrá un impacto económico negativo ya que lo pagarán en 5 años.

La información financiera se dio a conocer en un comunicado por la Juventus en el que daban a conocer los números de la transacción entre ellos y el United.

El conjunto inglés tendrá que abonar 15 millones por Cristiano, teniendo cinco años para pagarlos, pero que podrán incrementarse en ocho millones, tras la consecución de determinados objetivos deportivos.

Un impacto económico negativo

Esta operación genera un impacto económico negativo para la Juventus en la temporada 2020 - 2021 de 14 millones de euros, debido al ajuste del valor contable neto de los derechos de registro del jugador.

Por otro lado, el Manchester United también hizo oficial el contrato de dos años con la opción de prorrogarlo por un año más.

Mientras que Cristiano Ronaldo ha dicho esto para los medios: "El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford frente a un estadio lleno y ver a todos los fanáticos nuevamente. Tengo muchas ganas de unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante".

Ronaldo dejó en la Juventus una trayectoria de tres años, compuestos por 134 partidos y 101 goles, además de haber sido el primer jugador en la historia de la Juve en marcar al menos 100 tantos en todas las competiciones en sus primeras tres temporadas.