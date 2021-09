Manchester United: Bruno Fernandes pide perdón tras fallar penal

El jugador portugués le quitó la ejecución a Cristiano Ronaldo, pero falló su tiro y perdió la oportunidad de empatar el juego ante el Aston Villa.

El Manchester United perdió en casa 0-1 ante el Aston Villa, pero contó con una oportunidad para al menos arañar un punto.

En el minuto de compensación del segundo tiempo, el referí pitó una falta en el área y Cristiano Ronaldo se encaminaba a ejecutar la falta. El guardameta Emiliano Martínez se acercó para retarlo a patearlo.

Sin embargo, fue Bruno Fernandes quien tomó la pelota, ejecutó la falta y mandó la pelota hasta las gradas.

Disculpas

“Nadie está más frustrado y decepcionado que yo por fallar el penalti y la consiguiente derrota”, se lamentó el portugués a través de su cuenta de Instagram y agregó: “Siempre he asumido mis responsabilidades y siempre las he abrazado bajo presión en momentos como este”.

“Hoy fallé. Pero di un paso adelante y enfrenté el desafío con la misma ambición y responsabilidad que cuando, en tantas otras ocasiones, el balón acababa en la red”, aseguró el luso, que desde su llegada se convirtió en el ejecutor de los tiros desde los doce pasos, a pesar de la reciente llegada de su compatriota Cristiano Ronaldo.

“Hoy, una vez más, asumí la responsabilidad que se me ha encomendado casi desde que me incorporé al United y la volveré a asumir sin miedo ni pavor siempre que me pidan”, afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)

Por primera vez desde que llegó al Manchester United, Cristiano Ronaldo se quedó sin marcar, en un partido gris para los diablos rojos que cayeron en casa contra el Aston Villa.

Cristiano, que disputó los noventa minutos, no pudo ayudar a que el United sacara algo positivo, después de haber marcado en los tres partidos que había disputado hasta el momento.