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El Manchester United cayó 4-0 ante el Brentford en el estreno de Mauricio Pochettino en casa y sigue en zona de descenso.

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El Manchester United continuó su caída libre con una humillante derrota 4-0 ante el Brentford este sábado en el primer partido en casa de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, en la 12ª jornada de Premier League.

El técnico argentino debutó en el puesto el pasado domingo, con otra derrota 4-0 en el campo del Liverpool, y el miércoles empató 2-2 como visitante ante el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones europea.

Penúltimos clasificados (19º) y en zona de descenso, los Red Devils tienen solo ocho puntos después de doce jornadas y cuentan con apenas uno de ventaja sobre el colista Crystal Palace, que lo adelantará si gana el domingo al Hull (12º).

Acabe la fecha siendo último o penúltimo, la situación es en cualquier caso alarmante para un club histórico como el United, que ha sido veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa.

Pochettino fue llamado este mes como salvador tras el despido de Michael Carrick, pero desde su llegada hace diez días no ha podido encontrar la fórmula para poner en pie a este mastodonte del fútbol europeo.

Un doblete de Callum Wilson en la primera mitad (19', 32') puso al Brentford con una buena ventaja.

¡Los Bees silencian Old Trafford! Callum Wilson con un gran control orientado se deshace de Maguire y Yoro para abrir el marcador. #PremierLeagueEnFOX https://t.co/f1C2qlUKuX — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 28, 2026

En la segunda mitad los visitantes se limitaron a gestionar la superioridad, antes de conseguir sus dos zarpazos definitivos gracias al noruego Kristoffer Ajer (82') y al alemán Kevin Schade (90+1').

Datos: Sofascore

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En otros juegos, Ipswich (15º) y Aston Villa (11º) empataron 2-2, donde tres de los cuatro tantos fueron conseguidos por jugadores brasileños.

Fueron los dos del Aston Villa, firmados por Alysson (16') y João Gomes (26'), y el primero del Ipswich, obra de Emersonn (18').

El último del encuentro, el que estableció para el Ipswich el empate definitivo, fue anotado por el inglés Leif Davis en el 56'.

Datos: Sofascore

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