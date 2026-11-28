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El Manchester United sufrió una nueva humillación en la Premier League, esta vez a manos del Brentford, que venció 4-0 a los Red Devils en Old Trafford.

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El Manchester United continuó su caída libre con una humillante derrota 4-0 ante el Brentford este sábado en el primer partido en casa de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, en la jornada 12 de la Premier League.

El técnico argentino debutó en el puesto el pasado domingo, con otra derrota 4-0 en el campo del Liverpool, y el miércoles empató 2-2 como visitante ante el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones europea.

Penúltimos en la liga inglesa (19) y en zona de descenso, los Red Devils tienen solo ocho puntos después de doce jornadas y cuentan con apenas uno de ventaja sobre el colista Crystal Palace, que lo adelantará si gana mañana.

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Pochettino fue llamado este mes como salvador tras el despido de Michael Carrick, pero desde su llegada hace diez días no ha podido encontrar la fórmula para poner en pie a este mastodonte del fútbol europeo.

Un doblete de Callum Wilson en la primera mitad (19', 32') puso al Brentford con una buena ventaja.

En el complemento, los visitantes se limitaron a gestionar la superioridad, antes de conseguir sus dos zarpazos definitivos gracias al noruego Kristoffer Ajer (82') y al alemán Kevin Schade (90+1').

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La fragilidad defensiva está siendo muy preocupante para un United que es el equipo más goleado de la Premier, con 27 tantos recibidos, igualado con el Crystal Palace.

El Brentford aprovechó este triunfo de prestigio para subir a la quinta plaza y meterse en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.

*Con información de AFP