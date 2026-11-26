La avenida Bolívar ha quedado bloqueada debido a una manifestación y marcha hacia el Centro Histórico. Estas son las rutas alternas.
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Sindicatos de salud realizan una manifestación la mañana de este jueves 26 de noviembre en la avenida Bolívar, zona 8 de la ciudad de Guatemala.
Un grupo de personas ha bloqueado el paso vehicular en el sector y se dirige hacia el Centro Histórico, según han informado las autoridades.
Esto ha complicado el tránsito en la zona, por lo que se recomienda utilizar vías alternas como: Plaza Mariachis, avenida Santa Cecilia y calzada Atanasio Tzul.