Tensión entre manifestantes y la PNC se vive este domingo en el Centro Histórico, luego de que los manifestantes denunciaran a un supuesto infiltrado en la nueva jornada de protestas.

Decenas de personas regresaron al Centro Histórico, este domingo, para manifestar en contra del presidente Alejandro Giammattei y la aprobación del Presupuesto 2021.

Un grupo denunció a un supuesto infiltrado, hecho que generó tensión entre los protestantes y la Policía Nacional Civil (PNC).

Contrario a lo ocurrido el sábado 21 de noviembre, esta vez, los agentes de la PNC crearon una barrera humana para impedir el paso de los manifestantes al Congreso.

"Ladrones no queremos aquí", gritan los manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad se llevan a un hombre que, supuestamente, se habría tratado de integrar a la protesta.

Los manifestantes reclamaban a los policías. "¿Por qué protegen a los mareros y a nosotros no? El pueblo ya no aguanta más, el pueblo está llorando sangre, no sean vendidos", le reclamaban a los agentes.

Finalmente, el supuesto infiltrado, a quien acusaban de ladrón, fue llevado dentro del cordón policial, para resguardar su integridad física.

