Mencionan a Jenna Ortega en la huelga de guionistas por cambiar líneas en Merlina

La huelga de guionistas comenzó el 2 de mayo, y si dura tanto tiempo como la anterior, podría terminar en 98 días.

La huelga del sindicato de Guionistas de Estados Unidos comenzó en una búsqueda de mejores salarios y la protección de la labor, y muchos productos de la televisión se podrían ver en problemas con estos miembros sobre la calle de Hollywood.

Se han visto diversos carteles de los guionistas, entre unos el más popular fue "Paguen a sus guionistas o arruinaremos Succession", pero otros carteles han llamado la atención de los internautas, la más reciente uno donde se mencionaba a Jenna Ortega, la actriz de Merlina.

El guionista Brandon Cohen, escritor de "Just Roll With It" y "House Party", escribió en un cartel: "Sin guionistas, ¡Jenna Ortega no tendría nada que mejorar!".

Cartel del guionista. (Foto: Variety)

¿Qué significa el cartel?

Durante una entrevista la actriz que interpreta a Merlina, Jenna Ortega, confesó que había cambiado algunas partes del guion pues le parecía que no tenían sentido.

"Que estuviera en un triangulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tiene que llevar a un baile de la escuela: ¡Oh Dios, me encanta! Uh, no puedo creer que haya dicho eso. Me odio. Tuve que ir y decir no" explicó la actriz en el podcast Armchair Expert.

La actriz mencionó que ella no había leído todo el guion cuando aceptó el papel, por lo que creyó que la historia tendría un toque mucho más oscuro.

Este es el motivo por el que el guionista la mencionó, y entre los internautas se hacen comentarios sobre Jenna Ortega no participando en la huelga, cuando debería hacerlo por "salvar" la historia de Merlina, que ya tiene una segunda temporada confirmada.