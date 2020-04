Ante el peligro de que algunas regiones se queden sin agua, la NASA ha creado un mapa que demuestra la sequía de los acuíferos de todo el planeta. También publicó un estudio que asegura que un tercio de las masas de agua que fluyen, bajo tierra, se están agotando.

La agencia aeroespacial usa mediciones satelitales y las vierte en un modelo de computadora, creando mapas globales de humedad que se actualizan cada semana. Indican que esta es una herramienta fundamental para seguir la evolución de sequías, y que debería ser indispensable en los países pobres.

¿Por qué es fundamental?

La NASA explicó a Europa Press que el monitoreo de la humedad del suelo es esencial para manejar los cultivos agrícolas y predecir sus rendimientos, porque la humedad del suelo es el agua disponible para las plantaciones, pues es la fuente para el riego de cultivos.

Estos mantos acuíferos también mantienen corrientes durante los períodos secos y es un indicador útil de sequía prolongada.

Para su creación se usaron datos de la misión GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On ), un par de naves espaciales de la NASA y el German Research Center for Geosciences que detectan el movimiento del agua en relación con la gravedad.

Todos los datos de naves y centros de investigación son manejados por un modelo de computadora que simula los ciclos de agua y energía. Luego, el modelo produce los mapas que analizan la distribución del agua a tres profundidades:

Humedad superficial del suelo

Humedad del suelo de la zona de la raíz

Agua subterránea poco profunda

Es la primera vez que se tienen este tipo de análisis y la NASA ahora busca que esta información esté disponible en todo el mundo, especialmente en países que no tienen ninguna infraestructura de monitoreo de aguas subterráneas.

*Con datos de RPP, NASA y Europa Press

INFÓRMATE CORRECTAMENTE:



Suspenden "Combate" por Covid-19 y así reaccionan guatemaltecos Nayib Bukele y Residente de Calle 13 hacen “live” sobre Covid-19

¿Qué hacer con las mascotas en época del Covid-19? Así es como China y Corea del Sur están venciendo el Coronavirus

Así debes limpiar tu lugar de trabajo para evitar el Covid-19 Consejos para lidiar con el estrés que genera el Covid-19 ¿Qué es la cuarentena y cuándo se recomienda seguirla?

Así podrás diferenciar los síntomas de la gripe y el COVID-19

Línea 1517 colapsa, PNC pide evitar llamadas falsas Epidemia por COVID-19 amenaza con disminuir turismo en Guatemala

España lanza "autotest online" para detectar si se tiene COVID-19

Ricardo Arjona envía un poderoso mensaje a Guatemala por Covid-19

Acoso en el transporte colectivo, creciente delito contra mujeres







ALGUNAS IDEAS PARA PASARLA EN FAMILIA: