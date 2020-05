La maquinaria y el vehículo que desaparecieron de una muni

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) en contra del exalcalde Marvin Esmeling Carlos González y Mauricio José Gallardo Pineda, quien desempeñaba el cargo de encargado de inventario.

Tras una auditoría, la Contraloría no pudo localizar un vehículo y maquinaria que pertenecían a la municipalidad de La Democracia, en Escuintla. El picop, un tractor cortagrama, una retroexcavadora y mezcladora de concreto están valorados en Q724 mil.

“Al realizar la revisión de los activos antes descritos, se constató que dicha maquinaria y vehículos no se encuentran en poder de la Municipalidad y que no se sabe de su existencia o en qué fecha fueron robados o extraviados. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la gestión por la pérdida de dichos activos”, se lee en el informe presentado por la CGC.

Gallardo Pineda manifestó haber solicitado al Concejo Municipal que dieran de baja los bienes en mal estado y otros que no se encontraban físicamente el 7 de agosto de 2019.

"Cabe mencionar que dicha maquinaria no está desde administraciones atrás, en el 2016 cuando tomaron posesión de sus cargos debieron haber ordenado a la persona encargada de inventario en ese momento revisarlo para estar seguros como se conformaba el inventario y si habían faltantes", indicó Gallardo en sus pruebas de descargo.

Según la Contraloría, el alcalde y encargado de inventarios no realizaron ninguna gestión para encontrar físicamente el vehículo y la maquinaria. Tampoco reportaron el robo o perdida de dichos activos, a pesar de que ambos tenían la información de que no se encontraban en poder de la Municipalidad.

El Acuerdo Gubernativo Numero 217-94 establece que las dependencias que tengan bienes muebles no utilizables o en desuso, por encontrarse en mal estado, deben notificar para solicitar a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del Ministerio de Finanzas Públicas el traslado, destrucción o trámite de baja correspondiente.

En los casos de pérdida, faltante o extravío, el jefe de la dependencia deberá suscribir un acta. Si se trata de un robo, hurto o sustracción, en circunstancias que puedan ser constitutivas de delito o falta, se deberá presentar la denuncia ante la Policía Nacional Civil.

TE PUEDE INTERESAR:

LEE ADEMÁS: