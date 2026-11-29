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El campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez puso punto final a su carrera este domingo con un segundo puesto en el Gran Premio de Valencia, que ganó su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse).

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Márquez (Ducati), que anunció el viernes su despedida de la competición, entró en meta por delante de Pedro Acosta, tercero, y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuarto, que se aseguró el subcampeonato del Mundial de MotoGP.

El español Jorge Martín se subió al tercer cajón del podio del Mundial de la categoría reina del motociclismo tras acabar por detrás de Bezzecchi en la carrera.

Marc Márquez, que se aseguró matemáticamente su octavo título de MotoGP el pasado fin de semana en Portugal, se mostró emocionado tras la carrera.

"Casi ganamos", bromeó Márquez con los aficionados que coreaban su nombre ondeando banderas españolas.

"Simplemente agradezco todo el apoyo, la moto la voy a echar de menos, pero siempre la puedo usar, esto (dijo señalando a los aficionados) ya no lo podré vivir, así que muchas gracias", dijo Márquez, al borde de las lágrimas.

Así ha sido la HISTÓRICA NARRACIÓN de la ÚLTIMA VUELTA DE MARC MÁRQUEZ en MotoGP en la TV española DAZN [@ElSpeaker] BRUTAL https://t.co/DcyW4ZYeX2 — Nachez (@Nachez98) November 29, 2026

"Orgulloso"

El campeón español, ganador de diez coronas en el motociclismo, dio una vuelta de honor para dar un último adiós a los cerca de 100.000 aficionados que se dieron cita en el circuito Ricardo Tormo.

El piloto catalán corrió bajo la mirada de su hermano Alex Márquez, que por la mañana tuvo que acudir a un hospital para ser tratado de un broncoespasmo.

El pequeño de los Márquez lamentó no haber podido compartir la despedida de su hermano sobre la pista, pero para Marc ya fue "impresionante" que pudiera estar con él en el circuito.

Últimas declaraciones de Marc Márquez como piloto de motociclismo: "Me ha llamado el rey, y en vez de decirle 'Su Majestad', le he dicho "¡Hola, Felipe! ¿Qué pasa?" "El Marc piloto acaba, pero el Marc persona continúa. Le estoy eternamente agradecido al Motociclismo porque me ha enseñado valores como el sacrificio, la constancia... y, sobre todo, el ser agradecido" "Estoy orgulloso de mi carrera deportiva porque he dado lo máximo de principio a fin. El elástico estaba muy tenso. Por eso he decidido parar". #MotoGP #ValenciaGP https://t.co/dGNhQnOF8A — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 29, 2026

Marc Márquez, ganador de un título de 125 cc (hoy Moto3) en 2010 y otro de Moto2 en 2012, se retira tras catorce temporadas en MotoGP, en las que cosechó ocho títulos, 80 victorias y 134 podios, además de 25 victorias en carreras esprint, en 227 Grandes Premios.

"Estoy orgulloso de mi carrera deportiva porque sé que he dado de principio a fin mi máximo. Ahora mismo el elástico estaba muy tenso, estaba demasiado tenso y podía romperse en cualquier momento, así que por eso he decidido parar", aseguró Márquez a DAZN.

"He podido acabar en el podio, pero esto es lo de menos. He disfrutado el fin de semana muchísimo, he recibido el cariño de la afición. El Marc piloto acaba aquí, pero el Marc persona continúa", afirmó.

Simply iconic #ThankYouMarc https://t.co/0O8SWm3KFF — MotoGP™ (@MotoGP) November 29, 2026



Márquez, que salía desde la segunda posición, arrebató en la salida el primer puesto a Bezzecchi, que arrancó desde la pole position.

El italiano fue perdiendo posiciones y se vio superado por Fernández, que también logró superar a Márquez en la tercera vuelta de la carrera.

A partir de ahí, Fernández lideró en todo momento por delante de Márquez, que en las últimas vueltas logró acercarse a su compatriota, pero sin lograr superarlo.

Fernández abrió una brecha de algo más de dos segundos sobre Márquez, que pilotó una Ducati dorada para la ocasión y logró rebajar prácticamente a la mitad en la última vuelta de su carrera, pero fue insuficiente.

"Estaba disfrutando muchísimo de esta última carrera, estaba sonriendo debajo del casco", dijo Márquez.

One final message for our amazing Valencia crowd ❤️ @marcmarquez93 #ValenciaGP | #ThankYouMarc https://t.co/WhnsBcri5L — MotoGP™ (@MotoGP) November 29, 2026

"En un momento he dicho, oye mira a lo mejor está ahí la victoria, y lo he intentado, lo he intentado con todo, pero me había gastado todo el neumático al final y Raúl iba súper rápido", añadió el campeón español.

"Es increíble, ni en mis mejores sueños habría soñado esto. Era súper difícil mantener a raya a Marc", afirmó el ganador del Gran Premio, Raúl Fernández, que se anotó su tercera victoria en MotoGP.

Pedro Acosta, que llevará una Ducati oficial en 2027, pero sin Márquez, también era todo sonrisas tras acabar en el tercer cajón del podio en su última carrera con KTM.

Con el campeonato mundial decidido desde hace una semana, el foco estaba puesto en la lucha entre Bezzecchi y Jorge Martín por el subcampeonato, que finalmente se llevó el piloto italiano.

En el Mundial de constructores, Aprilia logró su primer título frente a Ducati que apuntaba a su séptima corona.

*Con información de AFP