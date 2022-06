Marcelo hace llorar a Raúl al recordar una anécdota de su llegada a Madrid

El brasileño se despidió de manera muy emotiva de la entidad blanca, recordando algunos detalles que casi nadie conoce de sus primeros años en España.

Marcelo se emocionó hasta las lágrimas en el homenaje que el Real Madrid le preparó para decir adiós al futbolista más ganador de esa entidad.

Sin embargo, en su discurso, Marcelo recordó con mucho cariño a Raúl González, quien fue uno de los que estuvo más cerca de él durante sus primeros días en la capital española.

Cuando Benzemá dijo el otro día en una entrevista que se sintió muy solo al llegar a Madrid, muchos le pegaron palos a Raúl por mal capitán.



Hoy en su despedida, Marcelo ha dicho esto sobre @RaulGonzalez pic.twitter.com/iaNbGMhAa8 — Iván (@IvanGrp_) June 13, 2022

"Me ayudaste mucho cuando llegué y cuando nació mi hijo Enzo nunca olvidaré que me hiciste un regalo, con muchas cosas para el bebé, y me diste muchos consejos. Siempre fuiste muy cariñoso, tú y tu familia, y nunca lo olvidaré y siempre quise seguir tu ejemplo", agradeció Marcelo entre lágrimas.

Raúl, que se encontraba entre los asistentes, no ocultó su emoción por las palabras de Marcelo y también derramó lágrimas al saberse parte de la historia personal del brasileño.