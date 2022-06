¡Y se marchó! Alejandro Díaz se retira del fútbol en Guatemala

El jugador argentino llegó a Antigua Guatemala donde logró títulos importantes.

Alejandro Díaz dijo adiós al fútbol de Guatemala a través de una sentida carta que publicó en las redes sociales.

“¡Gracias Guatemala!

¡Gracias Antigua! ¡Gracias Municipal! ¡Gracias Xela!

Hace tiempo que intento escribir esta carta. Y no lo había hecho no porque se me hiciera difícil, o porque no me salieran las palabras, sino porque soy un bendecido de la vida. Jugar este deporte como profesión es una bendición, un lujo que pocos podemos tener. Esa BENDICION ME LA DIO GUATEMALA, especialmente Antigua GFC. ¡GRACIAS!

Sin embargo, el fútbol, así como te da también te quita de varias cosas en la vida. Esto siempre me costó! Pero he llegado a entender que es diferente, Una vida distinta, ni mejor ni peor, simplemente diferente.

Durante toda mi vida, a mis 33 años he aprendido que el fútbol es mi vida, he aprendido a disfrutarlo, a jugarlo y a profesionalizarme. Cuando vine a Guatemala nunca imaginé los sueños y las cosas que iba a conseguir. En Antigua logré 3 títulos. En Municipal logré 1 Titulo y un subcampeonato. Y ahora estaba en Xela tratando de lograr los mismos objetivos.

Después de tres años de estar en Antigua pase a formar parte de la historia del más grande de Guatemala Municipal. Y la vida me dio la oportunidad de ser campeón también.

Hoy estaba en Xela luchando por replicar lo que hice en mis clubes anteriores, pero el tiempo no me dio. Sin embargo quiero agradecer a toda la afición de Xela. GRACIAS. Fueron 7 años que estuve en este país y que me siento eternamente agradecido.



GRACIAS GUATEMALA

En todo este tiempo de lograr mis sueños estuve lejos de mi familia y de mis amigos mas cercanos; sin embargo logré formar amistades y gente en Guatemala que considero Familia el día de hoy.

Hoy me toca decir adiós a un país que me lo dio todo, a un fútbol que me lo dio todo y donde yo también lo di todo de vuelta.

He tomado la decisión por temas familiares de retirarme del fútbol profesional y regresar a mi país a estar con mi familia. Espero que esto no sea un adiós definitivo, si no que sea un hasta pronto”.

“Gambetita” como se le conoció en Guatemala deja un legado en los clubes en los que militó en el país.

Desde hace unos días se había desatado el rumor de su salida de Xelajú hacia otro club, pero fue el propio jugador quien aclaró su futuro.