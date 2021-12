Marcos Alonso ayudó a salvar la vida de un aficionado que sufrió un infarto

Un jugador del Chelsea se percató de un revuelo en el graderío. Pidió asistencia médica y atendieron a una persona.

Marcos Alonso, jugador del Chelsea, se vistió de héroe en Vicarage Road y ayudó a salvar la vida de un aficionado que había sufrido un infarto.

El partido entre el Watford y el Chelsea transitaba al minuto 13 cuando el defensa español, titular en la alineación diseñada por Thomas Tuchel, detectó el revuelto en las gradas, pidió detener el partido y avisó a los servicios médicos para que acudieran a socorrer al hincha.

Tras unos minutos de incertidumbre, el aficionado fue estabilizado en el propio estadio y trasladado a un centro médico. El partido se reanudó en ese momento.

"Nuestros pensamientos están con el aficionados, que sufrió un paro cardíaco y ya está estabilizado, y todos los afectados. Gracias al personal médico, jugadores y aficionados por su rápida respuesta", indicó el Watford en sus redes sociales.