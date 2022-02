Así recuerda Marcos Antil sus días como jugador de fútbol americano

El autor del libro “Migrante” compartió una imagen para conmemorar la celebración del Super Bowl 2022.

Marcos Andrés Antil, uno de los exitosos emprendedores nacidos en Guatemala, recordó sus días de estudiante tras migrar a Estados Unidos.

A través de una fotografía, Antil se mostró con un uniforme de fútbol americano y confesó que quería buscar una oportunidad en este deporte.

“Quería ser buen ciudadano del país donde había llegado, sin olvidar mi raíz, me asimilé hasta en la cultura del fútbol americano. El deporte me aportó metas y perseverancia. Por mi estatura no podía ser mariscal de campo, pero era un aguerrido defensa”. Escribió Antil además de mostrar su apoyo a Los Angeles Rams, que al final se coronaron campeones.

Pese a su partida del país desde su niñez, Antil se ha mostrado muy cercano a sus raíces y su amor por Guatemala.