María León reveló también cómo ha sido agredida por practicar pole dance y compartir las imágenes en sus redes sociales.

______

EN CONTEXTO: Regina Blandón reveló que fue víctima de abuso sexual

_____

La exintegrante de Playa Limbo habló de la vez en que fue víctima de acoso sexual en las calles. Además, habló sobre los insultos que ha recibido por las fotos que comparte en sus redes sobre su práctica de pole dance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María León (@sargentoleon)

"La primera vez que subí un video en pole, que fue por 2013, 2014, tenía miedo. Muchos (comentarios ofensivos) eran de mujeres, eran una desacreditación absoluta de: 'Claro, por eso dejaste el grupo, para convertirse en una prostituta'. Atacando mi carrera", señaló la cantante.

Ante estas ofensas, la intérprete de "Ya no espero más" se dio cuenta de la importancia de seguir compartiendo estas cosas.

'No, me vale madres lo que piensen. Yo lo voy a seguir haciendo porque hay otras mujeres que se sienten inspiradas por esto", afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María León (@sargentoleon)

Acoso en la calle

León también reveló la situación de acoso sexual que enfrentó: "A mí en la calle me manosearon, me agarraron las pompis. Y el que tú te vistas de una manera sexy no le da permiso a nadie a sobrepasarse contigo y a desacreditar tus valores, tu educación, tu trayectoria, tu inteligencia, tu carrera", expresó.

Con estas revelaciones, María León se une al resto de artistas que han confesado haber sufrido abuso o acoso sexual, como Regina Blandón, Itatí Cantoral y Demi Lovato, entre otras.