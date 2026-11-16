Mariana logra conocer a Ricardo Arjona para celebrar su última quimioterapia

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Mariana, la fanática en buscaba conocer en persona a Ricardo Arjona logró su objetivo y celebró junto a él su última quimioterapia para combatir el cáncer.

La mexicana le había enviado un mensaje al guatemalteco revelándole que su sueño era festejar junto a él su camino a vencer su padecimiento con la canción "Ella".

"México. Vas a explotar mi corazón. Tanto que pasó contigo y tanto que sigue pasando. Devolver lo mucho que me diste con estos trocitos de maravilla que me sigues dando. Mariana.... me dejaste repleto de vida. México ..... cosas que pasan", escribió el cantautor acerca de su experiencia al conocerla.

Durante la presentación de "Lo que el seco no dijo" el 14 de noviembre de 2026, en el "Estadio de Béisbol Hermanos Serdán" en Puebla, México, ambos se reconocieron.

Arjona posteó en sus redes la experiencia, afirmando que agradece el amor con el que los mexicanos lo reciben, además de decir que su vida se transformó con esta experiencia.

Momento en el que ambos comparten escenario. Foto: Redes Sociales.

La reacción de Mariana

La admiradora explicó su sentir ante esta experiencia: "Sin palabras... fue mucho mejor de lo que imaginé. ¡Gracias a todos por hacerlo posible! Con toda su energía y buenas vibra me reiniciaron mi vida. ¡Gracias, gracias, gracias", excribió a quienes la ayudaron a que su mensaje llegara y se hiciera realidad.

Previo a su experiencia ella había pedido apoyo a los internautas:

"Ricardo, soy Mariana, tengo 36 años, vivo en el Estado de México, pero por recibir mi última quimioterapia tuve que decidir venir a verte, ahí estaré", explicó.

"Y hago este video para pedirte de todo el corazón, con toda la ilusión que me hace, y siendo fan tuya de toda la vida, que puedas cantar la canción 'Ella' y justo pueda sentir que esa canción me represente, cada día celebro la vida y estar en un concierto de mi artista favorito días antes de la que espero con toda el alma, sea mi última quimio, es mi ilusión, por favor, ayúdame a que este sueño se cumpla", le pidió.

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