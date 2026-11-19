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Terminar en el primer lugar de la clasificación no solo permite avanzar directo a semifinales y cerrar las llaves en casa, para Mario Acevedo, técnico de Municipal, también es enviar un mensaje a los rivales que pelearán por el título.

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Por eso el estratega nicaragüense califica como una final adelantada el duelo ante Antigua del próximo domingo. "Vamos a jugar contra el equipo que, de momento, ha hecho las cosas mejor que todos, pero vamos a jugar en nuestra casa. Si nosotros hacemos las cosas como corresponde, vamos a terminar en primer lugar", aseguró.

"El duelo ante Antigua es directo, luego nos toca el partido pendiente (ante Aurora) y ahí proyectamos agarrar la punta y cerrar con todo la fase de clasificación. Es importante para Municipal cerrar en lo más alto, mandar el mensaje de que llegamos fuertes para las finales, pero vamos partido a partido, el fin de semana es una final para nosotros", enfatizó el estratega.

Nos vemos el domingo. ⚫️ https://t.co/TrmZFf55Gd — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 18, 2026

Analiza al rival

En los últimos torneos el duelo ante los coloniales es de pronóstico reservado por lo que representan ambos conjuntos. "Antigua es un buen equipo, siempre muy bien dirigido. Esta bien conformado, es el rival mas fuerte que vamos a enfrentar".

"Hemos sacado buenos resultados contra ellos y ahora que estamos en casa, necesitados de puntos y con nuestra afición, no pensamos en otra cosa que no pueda ser un resultado de victoria", manifestó el nicaragüense.

Preparando lo que viene. En casa. https://t.co/OGELO6E17x — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 18, 2026

No es un técnico de excusas, pero reconoce que no haber tenido tres semanas a varios de sus jugadores por Selección pasa factura. Kénderson se lesionó, Rudy Muñoz presentó una sobrecarga muscular, pero está para jugar.

"Había once jugares fuera. Se van tres semanas a Selección, algunos regresan con desgaste y otros sin ritmo, pero no hay excusas. Tenemos las finales del torneo local y eso nos motiva", concluyó.