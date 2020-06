Marlon, el emprendedor que lleva café gourmet hasta tu hogar

Para muchos, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus se ha vuelto una oportunidad para salir adelante con algunos cambios en su forma de trabajar, especialmente en la entrega a domicilio de algunos productos.

Ese es el caso de Marlon Monterroso, un joven emprendedor y amante del café que ha tenido que diseñar un nuevo modelo para su negocio, la venta de café gourmet.

Por medio de su cuenta de Facebook, el joven relató su situación y la baja en la productividad de sus ventas, por lo que diseño un nuevo modelo para llegar a sus clientes y a nuevos compradores.

“Debido a mi baja productividad estos meses, ya que algunos restaurantes y cafeterías a las que particularmente les vendía no están laborando, he decidido llevarles hasta la puerta de su casa el Café Gourmet al mejor precio. Para quienes me quieren apoyar, quisieran degustar café Arábica de exportación (artesanal) o para quienes ya lo han probado (dejen su opinión) me pongo a sus órdenes por unidad y por mayor en paquetes de 400 gramos”, escribió Monterroso, que acompaña su publicación con algunas fotos donde muestra su producto.

Además, el emprendedor pone a disposición los productos que ofrece y el mecanismo que puedes utilizar para contactarse con él para hacer tus pedidos.

Si deseas contactarlo, escríbele al número 5522-8483 por WhatsApp, que es la vía que utiliza para comunicarse.