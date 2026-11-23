Durante el partido entre Marruecos y Guatemala, el equipo local realizó agresiones contra algunos de los seleccionados de la azul y blanco.
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Durante el juego donde Marruecos derrotó a los nacionales 2-0 algunos jugadores los agarraron a empujones.
La molestia entre el público a favor de Guatemala se notó.
Todo quedó grabado en video y se hizo viral.
Guatemala participó en el Mundial de Talla Baja Marruecos 2026.
En su primer juego cayó frente a Marruecos 2-0, Estados Unidos se impuso 5-1 y este 23 de noviembre cerró su participación con un empate 2-2 ante Colombia.
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