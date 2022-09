Mastercard habla sobre la tecnología financiera durante cumbre tecnológica

Del 10 al 12 de septiembre se llevó a cabo la tercera edición de la cumbre tecnológica Volcano Innovation Summit, la cual reunió a lideres, inversionistas, corporaciones, academias, instituciones gubernamentales y emprendedores de todo el mundo con el objetivo de promover el emprendimiento e innovación en la región.

Durante el evento se escucharon más de 50 conferencias, impartidas por más de 80 oradores que vienen con visiones de otros países, compartiendo temas como: inversión, emprendimiento, las fintech e innovación corporativa, entre muchos otros.

Uno de los asistentes fue el mexicano Pablo Cuaron, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Mastercard, quien participó como conferencista el segundo día y presentó el tema: The future of fintech is spelled LATAM.

“Cómo Mastercard, nuestro objetivo es traer flexibilidad a los consumidores y a las empresas para que ellos puedan decidir como hacer sus pagos y hacerlo de forma ágil, rápida y segura.” Pablo Cuaron , vicepresidente de Desarrollo Comercial de Mastercard.

Según Cuaron, para el 2022 esperan que el 50% de la actividad de comercio electrónico en Latinoamérica se lleva a cabo desde dispositivos móviles.

El desarrollo de novedosas tecnologías y la adopción de productos y servicios financieros representan un primer paso para hacer de la integración financiera una realidad para todos. Para eso, Mastercard desarrolló un marco de acción que se compone de tres pilares: integración, innovación y seguridad.