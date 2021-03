McDonald’s: oportunidades que contribuyen al desarrollo del país

Desde hace 29 años McDonald’s cuenta con un programa especial para integrar e impulsar la inclusión laboral de personas con alguna discapacidad o condición distinta.

Este programa tiene como objetivo favorecer su integración, brindándoles la oportunidad de tener un trabajo digno, en un ambiente alegre y respetuoso que les permite mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, contribuir con el desarrollo del país.

Actualmente este programa está integrado por 58 personas, incluyendo jóvenes con Síndrome de Down, discapacidad auditiva, polio, problemas del habla, discapacidad intelectual leve, Síndrome de Williams, autismo, problemas de aprendizaje, Asperger, Distrofia muscular y Discapacidad Intelectual Limítrofe, entre otros.

Erick Morataya es un joven guatemalteco de 22 años que tiene dos años trabajando en McDonald’s Lourdes. Actualmente es el encargado de velar por las famosas papas fritas, pero comentó que le encantaría estar en el área de autoservicio.

“ Me emociona venir a trabajar a McDonald’s porque es algo que me motiva, me permite estar activo, hacer nuevos amigos y poder ayudar a mis encargados en lo que necesitan. ”

Erick Morataya

, colaborador de McDonald’s Lourdes.