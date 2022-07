"Me están siguiendo", la denuncia del diputado Aldo Dávila

El diputado de oposición denunció que está siendo objeto de persecución por parte de las fuerzas de seguridad.

"Lo que no me gusta es que otra vez la policía está de aquel lado, porque esos agentes que están allá, no sé cuál es la seguidera que me tienen", denunció el diputado Aldo Dávila, quien acudió a fiscalizar la construcción del paso a desnivel en San Miguel Petapa.

Según el congresista, cuando realizaba su labor de fiscalización, fue retirado de dos parqueos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes lo observaban desde el lado opuesto de donde Dávila se encontraba.

Al evidenciarlos, los agentes comienzan a retirarse y el legislador, junto con su homólogo Jairo Flores, continúan con la supervisión de la obra, en donde al segundo día de inauguración del paso a desnivel un trailer ya no logró transitar por el lugar.

"Esta área de acá es donde se traban los camiones", explica uno de los vecinos, quien asegura que la obra quedó muy angosta para un camión de doble eje, lo que fue refrendado por Flores, "creo que no previeron ese elemento, aunque para el paso de vehículos livianos, tal vez sí funciona".

Mientras que el vecino indicó que la construcción del puente ha provocado más congestionamiento, pese a que se ejecutaron 32.5 millones de quetzales para su ejecución.

Soy502 consultó a la PNC acerca de la denuncia de Dávila sobre la persecución, a lo que respondieron que hay ninguna orden en contra del congresista y que, por el contrario, cuando lo ha requerido, se le ha prestado la asistencia necesaria, como corresponde a cualquier ciudadano. "No hay orden de perseguirlo", recalcaron.