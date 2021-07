Zacapa: doctora manifiesta su molestia e indignación por la grave situación que se enfrenta por el covid-19

"Nosotros no tenemos intensivistas, no tenemos neumólogos, escaseamos de terapistas. Esta pandemia nos está acabando", comentó la doctora Chávez.

"Nadie nos enseñó que la gente se venía a morir", aseguró indignada la doctora Nuria Chávez, del Hospital Regional de Zacapa, quien se queja del poco apoyo que han recibido del Gobierno.

En un video publicado en redes sociales, la médica manifiesta su molestia e indignación por la grave situación que enfrentan los médicos y pacientes debido al incremento de casos de Covid-19 en el país.

Según Chávez, carecen de insumos y eso ha ocurrido desde que inició la crisis provocada por la pandemia. "No lo tenemos ahorita, y menos hace un año. Es frustrante que se hayan ofrecido hospitales temporales que no han sacado la tarea, que se hayan ofrecido camas que no se han conseguido", manifestó.

"Nosotros no tenemos intensivistas, no tenemos neumólogos, escaseamos de terapistas. Esta pandemia nos está acabando... los hospitales no han dejado de estar atendiendo partos, cesáreas, cirugías. Tenemos un departamento de medicina interna que está acabado y frustrado, porque nadie nos enseñó que la gente se venga a morir", lamentó la doctora.

La galeno aseguró que los hospitales a nivel nacional reciben un promedio de 60 pacientes a diario y que sólo en Zacapa tienen una mortalidad del 52%. No obstante, en el sistema de alertas del Ministerio de Salud se refiere que en ese departamento ha habido 5,200 positivos, de los cuales 194 han fallecido.

"Es frustrante que la gente diga que aquí la gente se viene a morir, es porque no hay nada qué hacer. Es una moneda al aire que tirás puede que entrés a una terapia intensiva. Tenemos un 52% de mortalidad, no a toda la gente se le puede poner los mismos medicamentos. Es suerte de cada quién y cómo vayan evolucionando", dijo.

También recordó que debido a que no hay restricciones de movilidad, hay más personas contagiadas, pero cerrar "eso no va a pasar en Guatemala", por lo que pidió al Gobierno que se agilice la vacunación, pero "al paso que vamos, vamos muy mal, estamos retrasados... solo recuerden que un hospital privado cobra Q10 mil, así que protéjase", recomendó.