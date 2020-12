El médico guatemalteco Christian España Schmidt, residente en Estados Unidos, publicó un video del momento en que recibió la vacuna contra el Covid-19, de Pfizer-BioNtech .

España Schmidt, de 45 años, labora en el Hospital Danbury, en Connecticut, EE.UU.

Además de compartir en su cuenta de Twitter, su experiencia al ser vacunado, también contó a Soy502 acerca de su trayectoria profesional y cómo ha sido atender a pacientes de Covid-19 en el país norteamericano.

Así recibió la vacuna Pfizer-BioNtech

Fue el martes 22 de diciembre cuando él recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNtech y documentó el momento en un video.

Con respecto al dolor, que puede ocasionar la vacuna dijo: "No más dolor que una vacuna de la influenza, la recibí hace unas dos horas y no siento nada".

Un día después de recibir la primera dosis, España Schmidt asegura que no ha tenido ningún efecto secundario. "Todavía no me he vuelto un zombie", bromeó

“ Reacciones adversas pueden pasar en cualquier momento, pero se espera que sea solo dolor, malestar general y fiebre. Estos son usualmente los efectos secundarios que se observan a las 24 horas de la vacuna. ” Christian España Schmidt , médico guatemalteco.

La segunda dosis de la vacuna, la recibirá entre el 12 y 14 de enero 2021.

Su trayectoria

España Schmidt estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Posteriormente, prestó sus servicios en el Hospital Nacional de Jutiapa durante cuatro años.

Además, tuvo una clínica por siete años. En 2009 se mudó a Estados Unidos para hacer una residencia en el Metropolitan Hospital Center de Nueva York.

Actualmente, es profesor titular de la cátedra de medicina interna y médico en el Hospital Danbury, en Connecticut.

“ Mi pasión por la medicina comenzó muy temprano en mi vida. Mi padre, médico epidemiólogo, me introdujo en la ciencia y el arte de la medicina. Tenía 12 años cuando comenzamos a viajar por Guatemala buscando mapear las enfermedades transmitidas por vectores más importantes del país. ” Christian España Schmidt , médico guatemalteco.

Su experiencia atendiendo pacientes con Covid-19

Christian España Schmidt, ha estado en primera línea de atención al Covid-19, en el Hospital Danbury, Connecticut. Él comentó, sobre los momentos más difíciles que vivió especialmente atendiendo a pacientes en estado de gravedad.

“ Atender a pacientes graves con Covid-19 por meses es desgastante, ver el sufrimiento de mis pacientes, solos, con dificultad para respirar, sin una mano amiga más que la de nosotros y las enfermeras. ” Christian España Schmidt , médico guatemalteco en Estados Unidos.

Vacunación en Estados Unidos

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU, más de 600 mil personas han recibido la vacuna contra el coronavirus.

La Operación Warp Speed (Velocidad máxima) ha sido lanzada por la Administración del presidente Donald Trump, en colaboración con el Pentágono, para facilitar y acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de las vacunas contra el Covid-19.

Los trabajadores de la salud y residentes de centros de atención son quienes recibirán la vacuna en la primera fase.

En la siguiente fase estarán los adultos entre 65 y 75 años, aquellos entre 16 y 64 años con condiciones médicas de alto riesgo y otros trabajadores esenciales.

