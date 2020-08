El doctor Ángel Dávila atendía a pacientes en una clínica de emergencias en Cupey, Puerto Rico, y contrajo Covid-19.

Él narró su difícil experiencia y cómo logró vencer esta enfermedad, que estuvo cerca de quitarle la vida.

"Yo estuve a un momento que lo que tenía era un cinco por ciento nada más de sobrevivir", indicó en una entrevista con Univision. El doctor Dávila es uno de los miles de profesionales de la salud que se han contagiado de coronavirus.

Según indicó, su contagio pudo deberse a que tuvo contacto con una paciente en la sala de emergencias que dirige en el Hospital Hima San Pablo, de Cupey, aunque recalcó que en cualquier lugar se puede transmitir la enfermedad y es difícil reconocer el momento exacto del contagio.

"Yo le pedí a Dios, fueron tantas oraciones de tanta gente que ni me conoce, que eso fue lo que me ayudó, realmente Dios puso su mano y me salvó", dijo conmovido.

Dávila advirtió que el proceso es triste, ya que una vez entras en aislamiento, no sabes si volverás a ver a tus seres queridos. "Si tú te mueres, te mueres solo, no hay nadie que se despida de ti, es bien triste", remarcó.

El doctor sostuvo que la fe lo mantuvo con vida y el deseo de volver a ver a su esposa y a sus hijos.

El médico exhortó a los ciudadanos a seguir las medidas de prevención para evitar más contagios.