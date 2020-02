Las medidas que debería tomar el Gobierno contra el coronavirus

El temor a que la epidemia del coronavirus se convierta en una pandemia crece cada día. Los casos han aumentado dentro y fuera de China. Italia sufrió un brote durante el fin de semana que provocó cierre de escuelas y comercios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que el mundo debe prepararse para una "eventual pandemia" de coronavirus.

"Tenemos que concentrarnos en frenar (la epidemia) al mismo tiempo que hacemos todo lo posible para prepararnos a una eventual pandemia", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

La OMS preparó un documento de orientación que describe las medidas que los Gobiernos deben tomar y se resumen en tres pilares de acción.

Medidas gubernamentales recomendadas

Según la OMS, el primer paso que los Gobiernos deben seguir es la vigilancia epidemiológica, para medir el estado de la epidemia y aplicar las medidas de salud pública apropiadas en cada situación.

El segundo pilar es la planificación sanitaria, con el objetivo de que los centros de atención primaria y hospitales estén listos para una oleada de casos sospechosos.

Aislar a las personas infectadas en hospitales y rastrear sus contactos funcionará solamente si el número de casos a controlar sigue siendo bajo.

La medida de aislamiento de las personas infectadas en hospitales y rastrear sus contactos funcionará solamente si el número de casos a controlar sigue siendo bajo. Para esto, el Gobierno deberá declarar que el virus es una amenaza inminente, y tomar medidas extraordinarias como cancelación de reuniones, cierre de escuelas y limitación del tráfico aéreo.

El tercer pilar es la comunicación a la población. La información debe ser transparente para fomentar y mantener la confianza.

Descartan caso de coronavirus en el Hospital San Juan de Dios

El Hospital General San Juan de Dios en Guatemala entró en alerta el pasado 13 de febrero cuando una mujer de ciudadanía coreana, de 78 años, ingresó con tos y fiebre.

Como parte de los protocolos establecidos, la mujer fue aislada de inmediato y se hizo un procedimiento de evaluación. Tras los análisis de laboratorio y la evaluación médica, se determinó que la mujer padecía una Influenza tipo "A".

Diferencia

El brote de coronavirus empezó en Wuhan, la ciudad de China epicentro del virus, que se encuentra aislada desde hace un mes. A nivel nacional en China, las cifras más actualizadas indican que hay 77,048 casos confirmados y 2,245 fallecidos. Las personas que han logrado recuperarse son 22,994.

Por el momento, se encuentra en la categoría de epidemia. Es decir, las enfermedades que experimentan un aumento de los casos en un momento determinado, para después reducirse el número.

El caso más grave de enfermedades son las pandemias, ya que implican un aumento de los casos constatados en todo el mundo durante el mismo periodo de tiempo.

La OMS no ha declarado el cambio de clasificación, pero ha elevado de “moderado” a “alto” el nivel de riesgo global por el coronavirus. Los anteriores casos de pandemias más recientes que fueron la de la gripe aviar y la gripe porcina.

Reducción

Los países asiáticos afectados están combatiendo la epidemia con restricciones de viaje, cuarentenas y aislamientos.

Las estadísticas muestran que las medidas aplicadas están teniendo el potencial de disminuir la propagación en este territorio.

No obstante, el mundo está en alerta por si no se logran contener todos los focos en China y fuera del país. El número de casos exportados podría afrontarse en países con sistemas de salud eficientes, pero muchos países empobrecidos todavía no tienen la capacidad de detectar el virus.

*Con información de AgenciaSinc y 20minutos.es

