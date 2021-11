Megan White, la futbolista que busca brillar en Antigua GFCF

La jugadora con ascendencia guatemalteca y nacida en Estados Unidos recién recibió su transferencia para jugar en la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala.

Enamorada del fútbol, la estadounidense Megan White ha buscado la oportunidad de encontrar un equipo en Guatemala y Antigua GFCF le ha abierto las puertas en busca de una nueva aventura en el deporte de sus amores.

White, de 25 años, se encuentra en Guatemala donde aprende y refuerza su español, trabaja a distancia y quiere aportar a su nuevo equipo.

“Dejé de jugar cuando tenía 18 años debido a mis estudios. Llegué a estar en un equipo nacional, pero luego tuve que decidir entre el deporte y los estudios. Ahora vine a Guatemala donde estudio y trabajo, pero he querido volver a jugar”, cuenta la centrocampista del equipo aguacatero.

Megan resalta que no ha sido fácil, ya que al principio no encontraba a alguien que le pudiese contactar con un equipo femenino, hasta que lo logró y a mediados de octubre asistió a su primera práctica.

La futbolista de 25 años está ansiosa por saltar al campo y demostrar sus habilidades. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

“Cuando obtuve el contacto, le escribí al entrenador y me dijo que me presentara al día siguiente. Entonces tuve que tomar un taxi de Antigua a la ciudad de Guatemala, donde viven algunos familiares y mi abuela me había traído mis zapatos de fútbol. Era de noche y tuve que correr para tener zapatos para el entrenamiento”, recuerda.

El recibimiento

La experta en Geología y especialista en atención al cliente para una empresa que elabora mapas publicitarios relató que no fue fácil la integración al equipo, no solo por ser de otro país, sino por el idioma.

“Mi español no es muy fluido y a veces es difícil comprender las indicaciones porque me hablan muy rápido, pero mis compañeras me han ayudado. cada vez que nos dan explicaciones me preguntan si comprendo”, resalta.

Dejó pausada su carrera como futbolista para dedicarse a sus estudios, pero ahora espera recuperar el tiempo perdido. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Su inscripción

Desde el primer día que empezó a entrenar, White solicitó a la Federación de Fútbol de Estados Unidos su transferencia para jugar en Guatemala.

“Todos los días llamaba y cuando faltaba un día para que se cerrara el plazo de inscripción me respondieron y enviaron la transferencia. Ahora estoy emocionada de estar cerca de debutar”, cuenta.

Su primer partido podría ser el 6 de noviembre cuando las aguacateras visiten a Huehuetecas en el partido de ida de Cuartos de Final del Grupo B de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala.

Ahora solo espera tener la oportunidad para demostrar sus habilidades y colaborar con su equipo en busca de las semifinales del Torneo Apertura 2021.

Megan Withe está encantada con esta oportunidad de colaborar con el equipo aguacatero. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Más extranjeras

Además de Megan White, la Liga Femenina registra la participación de 12 jugadoras extranjeras que juegan actualmente en el país: