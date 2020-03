Meghan Markle necesita trabajo y quiere llegar a Hollywood

Meghan Markle planea un regreso triunfal. Según los medios británicos, la esposa del príncipe Harry desea volver a actuar en Hollywood y para ello encargó a sus agentes que le busquen un papel importante en la gran pantalla.

El diario Daily Mail detalló que la protagonista de la serie "Suits" estaría buscando un papel en una película de superhéroes. Sin embargo, ahora, Markle, de 38 años, necesita un trabajo verdadero que le permita ser financieramente independiente.

“Le están buscado de forma activa una película, dice que está abierta y disponible para las mejores ofertas. Tiene programadas una serie de reuniones en Hollywood”, reveló un supuesto allegado a Nick Collins, agente de Markle.

El cine no sería la única actividad por la que Markle volvería a la alfombra roja, pues según la prensa internacional, la estadounidense confirmó su asistencia a la Gala del Museo Metropolitano de Nueva York, el 4 de mayo.

La pareja real ha tenido un comienzo difícil en su nueva vida en Vancouver (Canadá), en donde reside con el pequeño Archie, de 10 meses. La semana pasada el gobierno de Justin Trudeau anunció que no pagará más la seguridad de Harry y Meghan desde que se formalice su salida de la realeza, el 31 de marzo.

Quiere estar en el Universo Marvel

Se habla de la posibilidad de trabajar en el Universo Marvel, ya que ella ha trabajando antes con Disney.

Pero desde que Meghan se casó con Harry ha cambiado la imagen que el público tiene de ella.

“Ella sabe que no puede llevar el peso de una película como actriz. La gente no puede dejar atrás el hecho de que es Meghan Markle. Pero está dispuesta a luchar por ello y piensa a lo grande: en algo por lo que le paguen bien pero que no la coloque en el centro de la acción”, dijeron las fuentes del medio Chisme No Like.

