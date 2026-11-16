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Guatemala recibirá por primera vez al Women's Amateur Latin America (WALA), del 19 al 22 de noviembre próximo, en El Pulté Golf. Organizada por The R&A y la ANNIKA Foundation, la competencia reunirá a las 60 mejores jugadoras amateurs de Sudamérica, Centroamérica, México, y el Caribe, según el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

En esta competencia, Guatemala estará representada por tres de las mejores jugadoras en la actualidad: Elzbieta Aldana, Tiffany Moon, y Sara Castrillo. Ellas se unirán a competidoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, y Venezuela.

Con la disputa de este campeonato, para el país representa la oportunidad de ampliar su alcance en los próximos años, y refleja el compromiso de Guatemala en fortalecer, y desarrollar aún más este deporte.

"Considero que la realización del Women's Amateur Latin America en Guatemala representa una enorme oportunidad, y un motivo de orgullo para nuestro país. Recibir un torneo de esta categoría no solo permitirá proyectar internacionalmente a Guatemala como un destino relevante para el golf, sino que, también tendrá un impacto positivo en el desarrollo del golf femenino nacional", comentó Mario Taracena, presidente de la Asociación de Golf.

Tiffany Moon, es una jugadora que ha ido en ascenso en la actual temporada. Ahora, debuta en el WALA, siendo este el reto internacional más grande que ha tenido en su carrera. (Foto: Asogolf)

Según el Global Golf Participation Report 2025, elaborado por The R&A, Guatemala cuenta con aproximadamente mil 800 golfistas registrados, siete campos de golf de 18 hoyos y uno de 9. Se estima que alrededor de dos mil jugadores practican golf en el país, incluidos los registrados y no registrados. La cifra de jugadores registrados aumentó un 29 por ciento, respecto del año anterior, un indicador positivo para un mercado de dimensiones reducidas en comparación con países que tienen una infraestructura más extensa.

"Queremos agradecer a todos los que han hecho posible el arribo del WALA a Guatemala. Hago esto extensivo a los directivos y staff de El Pulté, a los sponsors que nos acompañan, y a los organismos nacionales que también se han sumado a esta propuesta, de llevar el mejor golf de la región a Guatemala", destacó Mark Lawrie, Regional Managing Director de The R&A para Latinoamérica y el Caribe.