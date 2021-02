Los mejores memes del show de "The Weeknd" en el Super Bowl

El cantante canadiense de R&B "The Weeknd", quien actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, se volvió tendencia en redes sociales por la reacción de los usuarios al show que fue criticado.

EN CONTEXTO: The Weeknd y su show de medio tiempo

Pese a que el cantante canadiense invirtió 7 millones de dólares de su propio bolsillo para mejorar el espectáculo, este recibió duras críticas de los seguidores del Super Bowl y del público en general, incluso algunos pidieron que se repitiera el del año pasado con Shakira y Jennifer López.

Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, consiguió trasladar su particular universo a un estadio de football americano pese a las limitaciones logísticas por los protocolos contra el virus.

El canadiense apareció en un escenario ubicado en la grada y abrió con "Starboy" frente a un decorado con una silueta urbana iluminada con luces de neón. El momento viral lo logró al adentrarse a la plataforma y tomar la cámara como si fuera un celular para simular una transmisión en vivo que dejó a muchos mareados.

Los 12 minutos de espectáculo concluyeron con el cantante en el césped rodeado de más de un centenar de bailarines con sus cabezas completamente vendadas, mientras entonaba "Blinding Lights" y caía una lluvia de fuegos artificiales en la cancha. Estos son algunos de los memes que inundaron la red:

Mi madre me dio la vida pero los memes las ganas de vivirla.#SuperBowl #TheWeeknd pic.twitter.com/BeNcNYK8TY — Mariana (@marianazcb) February 8, 2021

wait i think i picked the wrong channel- pic.twitter.com/XfwnU2t1Za — Dora The Fadplorer (@fadplorer) February 8, 2021

El fin de semana The weekend pic.twitter.com/ot8iZOPHon — Federico Romagnoli (@federomagnoli_) February 8, 2021

La evolución de The Weeknd @la_cascara @DavisZone pic.twitter.com/ua3CEE7vGx — JoshAlter (@BryanJoshVal) February 8, 2021

La mejor parte del #mediotiempo con The Weeknd en el #SuperBowl fue cuando terminó y pusimos el de Shakira con JLo. pic.twitter.com/0zitiKKWNn — Fernando Rivera (@fernandopue) February 8, 2021

"El #PepsiHalftime Show de #TheWeeknd ha sido sin duda, el más aburrido de todos. Sábete que en minutos estaba en internet compartiendo mi repudio con el mundo." pic.twitter.com/t4xuNtl83K — Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 8, 2021

El show de medio tiempo de The Weeknd fue bazofia. Todo es bazofia. He visto muchas bazofias, pero estos son la mayor bazofia entre las bazofias.



pic.twitter.com/SKWge0kT0q — El Profesor. (@DigameProfesor) February 8, 2021

The Weeknd haciéndole homenaje a la gran Banda MS. pic.twitter.com/EVOMpH6itA — Memes de la NFL (@MemesDeLaNFL) February 8, 2021