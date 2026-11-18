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Autoridades han detectado irregularidades relacionadas con licencias, cantidad de producto y medidas de seguridad.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que en lo que va de 2026 ha impuesto 35 sanciones por incumplimientos a la normativa que regula las plantas, depósitos y expendios de gas propano en Guatemala.

Según un comunicado oficial, las sanciones se derivan de las inspecciones realizadas por los equipos técnicos de la institución para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial, así como la calidad y cantidad del gas que reciben los consumidores.

El MEM detalló que, entre enero y noviembre de este año, se han efectuado 407 inspecciones, de las cuales 267 corresponden a plantas y depósitos de almacenamiento y envasado de gas propano, mientras que las otras 140 se realizaron en expendios que comercializan cilindros.

Como resultado de estas verificaciones, se impusieron 18 sanciones a plantas de almacenamiento y envasado de GLP y otras 17 a expendios de este producto.

Las autoridades han realizado 407 inspecciones en establecimientos relacionados con el almacenamiento y comercialización de gas propano. (Foto: Archivo / Soy502)

Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran establecimientos que operan sin la licencia correspondiente.

Asimismo, por comercialización de cilindros con una cantidad de gas inferior a la establecida y ausencia de sellos de seguridad o marchamos en las válvulas de los recipientes.

La cartera explicó que las inspecciones también incluyen la revisión de licencias, facturación, colocación de marchamos y precios de comercialización.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con las competencias de cada institución.

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En su comunicado, el MEM también actualizó los precios de referencia del gas propano, correspondientes al 16 de noviembre de 2026.

Los valores establecidos son, el cilindro de 25 libras a Q120.13; el de 35 libras, a Q168.18, y el de 100 libras, a Q480.53.

El MEM aseguró que continuará con las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa, fortalecer la seguridad industrial y proteger los derechos de los consumidores.